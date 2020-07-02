Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.07.2020 21:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.07.2020 21:18
    ABONE OL

    'den GK'ya 'BAE' uyarısı: Savaş suçu işliyorlar!

    , Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine, 'dan 'ya kadar ''bölgesel ve uluslarları barış ve güvenliği tehdit ettiği'' gerekçesiyle 'ne uluslararası hukuk ve uluslararası insani hukuka uyma sorumluluğunu hatırlatması çağrısı yaptı. Türkiye'nin Daimi Temsilcisi , BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektupta, BAE'nin 'da ve 'de savaş suçu işlediğini ifade etti.

    Türkiye'den BMGK'ya 'BAE' uyarısı

    , Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine, 'dan 'ya kadar ''bölgesel ve uluslarları barış ve güvenliği tehdit ettiği'' gerekçesiyle 'ne uluslararası hukuk ve uluslararası insani hukuka uyma sorumluluğunu hatırlatması çağrısı yaptı.

    Türkiye'nin Daimi Temsilcisi , BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektupta, BAE'nin bölgedeki demokratik hareketleri bastırmaya ve bölgeye hükmetmeye yönelik ''yıkıcı'' politikalarına dikkati çekti.

    SAVAŞ SUÇU İŞLİYORLAR
    BAE'nin 'de çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğunu, ''milyonlarca kişiyi aç bırakmayı savaş aracı olarak kullandığını'' ifade eden Sinirlioğlu, BAE'nin Yemen'deki eylemlerinin savaş suçu teşkil ettiğini belirtti.

    BAE'nin Yemen'e paralı asker göndermesi, çocuk savaşçı kullanması ve El-Kaide ile bağlantılı terör gruplarını finanse etmesinin BM ve diğer uluslararası örgütler tarafından da belgelendiğini kaydeden Feridun Sinirlioğlu, BAE'nin 'da da BM tarafından tanınan hükümeti devirme girişiminde bulunduğunu, sivilleri ve sivil altyapıları bombalayarak savaş suçu işlediğini, silah ambargosunu sistematik olarak ihlal ettiğini ve Libya'ya, Suriye, Sudan ve Çad'dan paralı askerler gönderdiğini ifade etti.

    Sinirlioğlu, BAE'nin Sudanlıları Libya'ya savaşmaya göndermeye zorlayarak, ''uluslararası insan kaçaklığı'' yaptığına dikkati çekti.

    BAE'nin Katar'a 2017'de uyguladığı yasa dışı ablukayı, Somali'de siyasi istikrarsızlığı körüklemesini ve Suriye'de Esed rejimine destek vermesini hatırlatan Feridun Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi'ne Orta Doğu'dan Kuzey 'ya kadar ''bölgesel ve uluslarları barış ve güvenliği tehdit ettiği'' gerekçesiyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne uluslararası hukuk ve uluslararası insani hukuka uyma sorumluluğunu hatırlatması çağrısında bulundu.

    Haberler Güncel Türkiye'den BMGK'ya 'BAE' uyarısı: Savaş suçu işliyorlar!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri