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    • 02.07.2020 14:24
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    Son dakika: AK Parti İlçe Başkanlığına saldırıyla ilgili yeni gelişme! 6 kişi tutuklandı

    Gelen son dakika haberine göre, 'ın ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına düzenlenen molotofkokteylli saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

    AK Parti İlçe Başkanlığı saldırısı hakkında yeni gelişme!

    Cumhuriyet Başsavcılığınca AK Parti İlçe Başkanlığı binasına düzenlenen molotofkokteylli saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.

    Gözaltına alınan A.T. (16), Y.Ö. (18), B.S. (17), M.Ç. (16), M.S. (16) ve İ.A. (19), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 6 zanlı tutuklandı.

    OLAY

    AK Parti İlçe Başkanlığı binasına 28 Haziran'da molotofkokteyli saldırının ardından polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalanmıştı. Şüphelilerce kullanılan metruk binada yapılan aramada, 8 molotofkokteyli ele geçirilmişti.

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