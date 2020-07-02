MSB'den yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Kahraman komandolarımızın Irak kuzeyi Hakurk'ta icra ettikleri arama tarama faaliyetinde 2 PKK'lı terörist ile temas sağlanmış, çıkan çatışmada teröristler silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.





Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.

Kahraman Komandolarımızın Irak kuzeyi Hakurk'ta icra ettikleri arama tarama faaliyetinde 2 PKK'lı terörist ile temas sağlanmış, çıkan çatışmada teröristler silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/viXrxneOMg — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 2, 2020