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    • 02.07.2020 13:37
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    Son dakika: Bakanlık açıkladı: 'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberine göre Milli (), 'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Irak'ın kuzeyinde teröre bir darbe daha!

    'den yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Kahraman komandolarımızın Irak kuzeyi Hakurk'ta icra ettikleri arama tarama faaliyetinde 2 PKK'lı terörist ile temas sağlanmış, çıkan çatışmada teröristler silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

    Haberler Güncel Son dakika: Bakanlık açıkladı: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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