MSB'den yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Kahraman komandolarımızın Irak kuzeyi Hakurk'ta icra ettikleri arama tarama faaliyetinde 2 PKK'lı terörist ile temas sağlanmış, çıkan çatışmada teröristler silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 2, 2020
Kahraman Komandolarımızın Irak kuzeyi Hakurk'ta icra ettikleri arama tarama faaliyetinde 2 PKK'lı terörist ile temas sağlanmış, çıkan çatışmada teröristler silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/viXrxneOMg