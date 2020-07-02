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    • 02.07.2020 19:27
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    Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Seehofer ile görüştü

    Son dakika haberine göre, Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu 'de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile de görüşmüştü.

    Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik temas

    Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile bir araya geldi.

    Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Görüşmemizde, Alman misafirlerimizin Türkiye'yi sağlıklı ve güvenli ziyaretlerini, Almanya için de tehdit olan PKK ve FETÖ terör örgütleriyle ortak mücadeleyi, düzensiz göçü, ırkçı saldırılar dahil Almanya'daki Türk toplumuna karşı eylemleri ele aldık." ifadesini kullandı.

    Bakan Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu 'de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile de görüşmüştü.

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