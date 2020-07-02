Bu süreçte Jandarma Genel Komutanlığı da sadece sahada çok önemli operasyonlara imza atmakla kalmadı, aynı zamanda yeni döneme hızla ayak uydurarak, insansız hava araçlarını kullanabilecek kahraman pilotları ve araçlara yer destek hizmetlerini kusursuz bir şekilde sağlayacak teknisyenleri kendi bünyesinde yetiştirdi. Tesiste dikkati çeken en önemli unsurlardan biri uçuşların 7/24 esasına göre devam etmesi. Bayraktar TB 2 ve ANKA S'ler ardı ardına havalanıyor, havada görevini tamamlayan araç yeniden piste inip bakıma alınırken, aynı rotadaki görevi üstlenecek diğer SİHA havalanıyor.

Bu durum sadece havada değil yerde de ciddi bir planlama ve iş yoğunluğunu beraberinde getiriyor. Ancak bu yoğunluk hem SİHA pilotları hem de yer ekibi tarafından oldukça başarılı şekilde yürütülüyor ve uçuşlar herhangi bir aksaklık olmadan icra ediliyor.



