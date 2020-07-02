NTV'de yer alan habere göre, Global Health 50/50 tarafından yapılan araştırmada 20'den fazla ülkeden toplanan veriler, kadınların erkekler kadar enfekte olduğunu doğruluyor. Ancak, erkeklerin Covid-19'un ciddi formlarına yakalanma ve hastalıktan ölme ihtimalinin daha yüksek olduğu görülüyor. Covid-19'dan ölüm oranı ülkelerde cinsiyete göre üçte bir ile üçte iki arasında değişiyor.

ERKEKLERDE KALP HASTALIKLARI DAHA YAYGIN

Erkeklerin corona virüsten daha çok ölmesine ilişkin diğer bir görüş ise, erkeklerde önceden varolan belli hastalıkların daha yaygın olması. Örneğin, erkekler kadınlara göre kardiyovasküler hastalıklardan daha sık muzdaripler. Bir diğer belirleyici faktör ise yaş yapısı. Almanya'daki Robert Koch Enstitüsü'ne (RKI) göre, 70 ile 79 yaş grubuna kadar tüm yaş gruplarında kadınlardan en az iki kat daha fazla erkek öldü.