2 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Geçen hafta yapılan çekilişte 6 bilen 1 kişi, 14 milyon 819 bin 864 liralık ikramiyenin sahibi olmuştu. Gözler akşam saatlerinden itibaren haftanın şanslı sayılarına çevrildi. Süper Loto oynayan kişiler sonuçları öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapıyor. Milli Piyango İdaresi 21.15'teki çekilişin ardından noter huzurunda sonuçları açıkladı. İşte haftanın kazanan numaraları...
2 TEMMUZ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
1 - 9 - 17 - 21 - 36 - 39
SÜPER LOTO NEDİR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞTE KİM NE KADAR KAZANDI?
Süper Loto ve Para Loto oyunlarının çekilişleri yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 662'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 11, 16, 18, 35, 39 ve 43 olarak belirlendi.
Çekilişte 6 bilen 1 kişi, 14 milyon 819 bin 864 liralık ikramiyenin sahibi oldu.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun Ankara'nın Çankaya ilçesinden yatırıldığı bildirildi.
Öte yandan, internetten oynanan "Para Loto"nun da 4'üncü hafta çekilişinde aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 930 bin 140 liralık ikramiye devretti.