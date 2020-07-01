Yaz okulu açan üniversiteler 2020! Hangi üniversitelerde yaz okulu var? Yaz okulu açan üniversiteler hakkında üniversite öğrencileri araştırma yapıyor. Normalleşme takvimiyle birlikte üniversiteler yaz okulu açabiliyor. Akademik takvime dönülebilirken, yaz okulu açan üniversiteler de arama motorlarında sorgulanıyor.
YAZ OKULU AÇAN ÜNİVERSİTELER 2020!
İşte üniversiteler tarafından açıklanan kayıt tarihleri!
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 20 – 23 Temmuz 2020
Abdullah Gül Üniversitesi 16-18 Haziran 2020
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 29 Haziran – 01 Temmuz
Adnan Menderes Üniversitesi 01– 07 Temmuz 2020
Afyon Kocatepe Üniversitesi 06 -12 Temmuz 2020
Akdeniz Üniversitesi Yaz Okulu Açılmayacak
Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi 29 Haziran-02 Temmuz 2020
Anadolu Üniversitesi 11‒12 Haziran 2020
Anadolu Üniversitesi – AÖF 24 – 28 Haziran 2019
Ankara Üniversitesi 06-19 Temmuz 2020
Antalya Bilim Üniversitesi 26 Haziran 2020
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu 10-14 Temmuz 2020
Atatürk Üniversitesi 22-25 Haziran 2020-
Atılım Üniversitesi 08 – 13 Temmuz 2020
Bahçeşehir Üniversitesi 20-22 Temmuz 2020
Balıkesir Üniversitesi 13-16 Temmuz 2020
Bandırma Onyedi Eylül 04-06 Ağustos 2020
Bayburt Üniversitesi 10 -14 Haziran 2019
Beykent Üniversitesi 06 – 07 Temmuz 2020
Beykoz Üniversitesi 01 ‐ 24 Haziran 2020
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 6-9 Temmuz 2020
Bingöl Üniversitesi 08 ‐ 12 Haziran 2020
Biruni Üniversitesi 01-05 Temmuz 2019
Boğaziçi Üniversitesi 19 – 21 Haziran 2019
Bozok Üniversitesi 11– 12 Ağustos 2020
Bülent Ecevit Üniversitesi 04 – 07 Ağustos 2020
Cumhuriyet Üniversitesi 06-08 Temmuz 2020
Çağ Üniversitesi 10-13 Haziran 2019
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 22-26 Haziran 2020
Çankaya Üniversitesi 10 Temmuz 2020
Çankırı Karatekin Üniversitesi 27 – 30 Temmuz 2020
Dicle Üniversitesi 29 Haziran-5 Temmuz 2020
Doğuş Üniversitesi 01 – 03 Temmuz 2020
Dokuz Eylül Üniversitesi 20 Temmuz 2020
Dumlupınar Üniversitesi 06 – 10 Temmuz 2020
Düzce Üniversitesi 28 Temmuz-7 Ağustos 2020
Ege Üniversitesi 16-22 Temmuz 2019
Erciyes Üniversitesi 20-24 Temmuz 2020
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 13 – 16 Temmuz 2020
Erzurum Teknik Üniversitesi 22 – 26 Haziran 2020
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 14-16 Temmuz 2020
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 15 Haziran-12 Temmuz 2020
Fırat Üniversitesi 01 – 02 Temmuz 2020
Gazi Üniversitesi 19 Haziran 2020
Gaziantep Üniversitesi 6-7-8 Temmuz 2020
Gümüşhane Üniversitesi 18 – 01 Temmuz 2020
Hacettepe Üniversitesi 13 – 17 Temmuz 2020
Haliç Üniversitesi 27 Mayıs -01 Temmuz 2020
Harran Üniversitesi 7-8 Temmuz 2020
Iğdır Üniversitesi 22-26 Haziran 2020
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 25 – 26 Haziran 2020
İnönü Üniversitesi 06 – 10 Temmuz 2020
İstanbul Arel Üniversitesi 08- 12 Haziran 2020
İstanbul Aydın Üniversitesi 04- 09 Ağustos 2020
İstanbul Gelişim Üniversitesi 17 Temmuz 2020 – 4 Eylül 2020 tarihleri arasında Uzaktan Eğitim Sistemi ile yapılacak.
İstanbul Kültür Üniversitesi 12 Haziran 2020
İstanbul Teknik Üniversitesi 27-29 Temmuz 2020
İstanbul Ticaret Üniversitesi 03-14 Temmuz 2020
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 11-18 Haziran 2020
İstinye Üniversitesi 24 Haziran-09 Temmuz 2020
Sütçü İmam Üniversitesi 15-19 Haziran 2020
Kapadokya Üniversitesi 16 – 19 Haziran 2020
Karabük Üniversitesi 22– 24 Haziran 2020
Kastamonu Üniversitesi Yaz Okulu Açılmayacak
Kayseri Üniversitesi 22 Haziran-13 Temmuz 2020
Kırıkkale Üniversitesi
Kırklareli Üniversitesi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi 15-19 Haziran 2020
Maltepe Üniversitesi 15- 26 Haziran 2020
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi 29-30 Haziran 2020
Mardin Artuklu Üniversitesi 15- 18 Haziran 2020
Marmara Üniversitesi 06-10 Temmuz 2020
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 30 Haziran- 08 Temmuz 2020
Mersin Üniversitesi 29 Haziran-3 Temmuz 2020
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 29 Haziran-01 Temmuz 2020
Mustafa Kemal Üniversitesi 29 Haziran – 2 Temmuz 2020
Muş Alparslan Üniversitesi 22-23 Haziran 2020
Namık Kemal Üniversitesi 24 – 28 Haziran 2019
Niğde Ömer Halisdemir 2020 Yaz okulu açılmayacak.
Nişantaşı Üniversitesi 15-19 Haziran 2020-
Okan Üniversitesi 01-14 Haziran 2020
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 15 Haziran 2020
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 17 – 27 Haziran 2019
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 6-10 Temmuz 2020
Özyeğin Üniversitesi 15 Haziran 2020 itibariyle dersler başladı.
Pamukkale Üniversitesi 29 Haziran – 1 Temmuz 2020
Sakarya Üniversitesi 29-30 Haziran 2020-YENİ
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 6-8 Temmuz 2020
Samsun Üniversitesi 03-07 Temmuz 2020
Süleyman Demirel Üniversitesi 16-20 Temmuz 2020
Trakya Üniversitesi 2020 Yaz okulu açılmayacak
Uludağ Üniversitesi 13 Temmuz 2020 – 16 Temmuz 2020
Üsküdar Üniversitesi 24 Haziran-1 Temmuz 2020
Yalova Üniversitesi 08 Haziran 2020
Yaşar Üniversitesi 2-3 Temmuz 2020
Yeditepe Üniversitesi 29 Haziran-5 Temmuz 2020
Yıldız Teknik Üniversitesi 20-26 Temmuz 2020
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 30 Haziran- 03 Temmuz 2020