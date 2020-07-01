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    • 01.07.2020 16:42
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    2020! ?

    2020! Yaz okulu olan üniversiteler üniversite öğrencileri tarafından sorgulanmaya başlandı. Bazı üniversitelerde yaz okulu açılacak ve eğitimler yazın yapılacak. Kimi üniversiteler yaz okullarını yüz yüze kimileri de online sistem üzerinden yapma kararı aldı. Uzaktan eğitim yoluyla yılı bitiren üniversiteler, normalleşme süreci kapsamında 15 Haziran’dan itibaren akademik takvimlerine dönebilecek. Bu durumda üniversiteler, uygulamalı eğitimler verebiliyor ve yaz okulu açabiliyor. Peki yaz okulu açan üniversiteler hangileri?

    Yaz okulu açan üniversiteler 2020! Hangi üniversitelerde yaz okulu var?

    Yaz okulu açan üniversiteler 2020! Hangi üniversitelerde yaz okulu var? Yaz okulu açan üniversiteler hakkında üniversite öğrencileri araştırma yapıyor. Normalleşme takvimiyle birlikte üniversiteler yaz okulu açabiliyor. Akademik takvime dönülebilirken, yaz okulu açan üniversiteler de arama motorlarında sorgulanıyor.

    YAZ OKULU AÇAN ÜNİVERSİTELER 2020!

    İşte üniversiteler tarafından açıklanan kayıt tarihleri!

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi 20 – 23 Temmuz 2020

    Abdullah Gül Üniversitesi 16-18 Haziran 2020

    Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 29 Haziran – 01 Temmuz

    Adnan Menderes Üniversitesi 01– 07 Temmuz 2020

    Afyon Kocatepe Üniversitesi 06 -12 Temmuz 2020

    Akdeniz Üniversitesi Yaz Okulu Açılmayacak

    Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi 29 Haziran-02 Temmuz 2020

    Anadolu Üniversitesi 11‒12 Haziran 2020

    Anadolu Üniversitesi – AÖF 24 – 28 Haziran 2019

    Ankara Üniversitesi 06-19 Temmuz 2020

    Antalya Bilim Üniversitesi 26 Haziran 2020

    Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu 10-14 Temmuz 2020

    Atatürk Üniversitesi 22-25 Haziran 2020-

    Atılım Üniversitesi 08 – 13 Temmuz 2020

    Bahçeşehir Üniversitesi 20-22 Temmuz 2020

    Balıkesir Üniversitesi 13-16 Temmuz 2020

    Bandırma Onyedi Eylül 04-06 Ağustos 2020

    Bayburt Üniversitesi 10 -14 Haziran 2019

    Beykent Üniversitesi 06 – 07 Temmuz 2020

    Beykoz Üniversitesi 01 ‐ 24 Haziran 2020

    Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 6-9 Temmuz 2020

    Bingöl Üniversitesi 08 ‐ 12 Haziran 2020

    Biruni Üniversitesi 01-05 Temmuz 2019

    Boğaziçi Üniversitesi 19 – 21 Haziran 2019

    Bozok Üniversitesi 11– 12 Ağustos 2020

    Bülent Ecevit Üniversitesi 04 – 07 Ağustos 2020

    Cumhuriyet Üniversitesi 06-08 Temmuz 2020

    Çağ Üniversitesi 10-13 Haziran 2019

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 22-26 Haziran 2020

    Çankaya Üniversitesi 10 Temmuz 2020

    Çankırı Karatekin Üniversitesi 27 – 30 Temmuz 2020

    Dicle Üniversitesi 29 Haziran-5 Temmuz 2020

    Doğuş Üniversitesi 01 – 03 Temmuz 2020

    Dokuz Eylül Üniversitesi 20 Temmuz 2020

    Dumlupınar Üniversitesi 06 – 10 Temmuz 2020

    Düzce Üniversitesi 28 Temmuz-7 Ağustos 2020

    Ege Üniversitesi 16-22 Temmuz 2019

    Erciyes Üniversitesi 20-24 Temmuz 2020

    Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 13 – 16 Temmuz 2020

    Erzurum Teknik Üniversitesi 22 – 26 Haziran 2020

    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 14-16 Temmuz 2020

    Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 15 Haziran-12 Temmuz 2020

    Fırat Üniversitesi 01 – 02 Temmuz 2020

    Gazi Üniversitesi 19 Haziran 2020

    Gaziantep Üniversitesi 6-7-8 Temmuz 2020

    Gümüşhane Üniversitesi 18 – 01 Temmuz 2020

    Hacettepe Üniversitesi 13 – 17 Temmuz 2020

    Haliç Üniversitesi 27 Mayıs -01 Temmuz 2020

    Harran Üniversitesi 7-8 Temmuz 2020

    Iğdır Üniversitesi 22-26 Haziran 2020

    İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 25 – 26 Haziran 2020

    İnönü Üniversitesi 06 – 10 Temmuz 2020

    İstanbul Arel Üniversitesi 08- 12 Haziran 2020

    İstanbul Aydın Üniversitesi 04- 09 Ağustos 2020

    İstanbul Gelişim Üniversitesi 17 Temmuz 2020 – 4 Eylül 2020 tarihleri arasında Uzaktan Eğitim Sistemi ile yapılacak.

    İstanbul Kültür Üniversitesi 12 Haziran 2020

    İstanbul Teknik Üniversitesi 27-29 Temmuz 2020

    İstanbul Ticaret Üniversitesi 03-14 Temmuz 2020

    İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 11-18 Haziran 2020

    İstinye Üniversitesi 24 Haziran-09 Temmuz 2020

    Sütçü İmam Üniversitesi 15-19 Haziran 2020

    Kapadokya Üniversitesi 16 – 19 Haziran 2020

    Karabük Üniversitesi 22– 24 Haziran 2020

    Kastamonu Üniversitesi Yaz Okulu Açılmayacak

    Kayseri Üniversitesi 22 Haziran-13 Temmuz 2020

    Kırıkkale Üniversitesi

    Kırklareli Üniversitesi

    Kilis 7 Aralık Üniversitesi 15-19 Haziran 2020

    Maltepe Üniversitesi 15- 26 Haziran 2020

    Manisa Celâl Bayar Üniversitesi 29-30 Haziran 2020

    Mardin Artuklu Üniversitesi 15- 18 Haziran 2020

    Marmara Üniversitesi 06-10 Temmuz 2020

    Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 30 Haziran- 08 Temmuz 2020

    Mersin Üniversitesi 29 Haziran-3 Temmuz 2020

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 29 Haziran-01 Temmuz 2020

    Mustafa Kemal Üniversitesi 29 Haziran – 2 Temmuz 2020

    Muş Alparslan Üniversitesi 22-23 Haziran 2020

    Namık Kemal Üniversitesi 24 – 28 Haziran 2019

    Niğde Ömer Halisdemir 2020 Yaz okulu açılmayacak.

    Nişantaşı Üniversitesi 15-19 Haziran 2020-

    Okan Üniversitesi 01-14 Haziran 2020

    Ondokuz Mayıs Üniversitesi 15 Haziran 2020

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi 17 – 27 Haziran 2019

    Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 6-10 Temmuz 2020

    Özyeğin Üniversitesi 15 Haziran 2020 itibariyle dersler başladı.

    Pamukkale Üniversitesi 29 Haziran – 1 Temmuz 2020

    Sakarya Üniversitesi 29-30 Haziran 2020-YENİ

    Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 6-8 Temmuz 2020

    Samsun Üniversitesi 03-07 Temmuz 2020

    Süleyman Demirel Üniversitesi 16-20 Temmuz 2020

    Trakya Üniversitesi 2020 Yaz okulu açılmayacak

    Uludağ Üniversitesi 13 Temmuz 2020 – 16 Temmuz 2020

    Üsküdar Üniversitesi 24 Haziran-1 Temmuz 2020

    Yalova Üniversitesi 08 Haziran 2020

    Yaşar Üniversitesi 2-3 Temmuz 2020

    Yeditepe Üniversitesi 29 Haziran-5 Temmuz 2020

    Yıldız Teknik Üniversitesi 20-26 Temmuz 2020

    Yüzüncü Yıl Üniversitesi 30 Haziran- 03 Temmuz 2020
    Haberler Güncel Yaz okulu açan üniversiteler 2020! Hangi üniversitelerde yaz okulu var?
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