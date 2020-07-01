Yaz okulu açan üniversiteler 2020! Hangi üniversitelerde yaz okulu var? Yaz okulu açan üniversiteler hakkında üniversite öğrencileri araştırma yapıyor. Normalleşme takvimiyle birlikte üniversiteler yaz okulu açabiliyor. Akademik takvime dönülebilirken, yaz okulu açan üniversiteler de arama motorlarında sorgulanıyor.

YAZ OKULU AÇAN ÜNİVERSİTELER 2020!

İşte üniversiteler tarafından açıklanan kayıt tarihleri!

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 20 – 23 Temmuz 2020

Abdullah Gül Üniversitesi 16-18 Haziran 2020

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 29 Haziran – 01 Temmuz

Adnan Menderes Üniversitesi 01– 07 Temmuz 2020

Afyon Kocatepe Üniversitesi 06 -12 Temmuz 2020

Akdeniz Üniversitesi Yaz Okulu Açılmayacak