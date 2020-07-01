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    • 01.07.2020 12:42
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    Son dakika: tarafından aranan 'lı 4 kadın 'te yakalandı!

    Son dakika haberine göre, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tarafından aranan vatandaşı 4 kadın, 'te yakalandı.

    INTERPOL tarafından aranan 4 kadın Türkiye'de yakalandı!

    'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 4 kişinin yasa dışı yollarla 'ye giriş yapacağı bilgisine ulaşan Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

    Hudut birliği askerleriyle Arpakesmez köyü Suriye sınır hattında önlem alan ekipler, şüphelileri Türkiye'ye giriş yapacağı sırada yakaladı.

    Yakalandıklarında yanlarında 8 de çocuk bulunan şüphelilerin yapılan kontrollerinde, vatandaşları A.H. K, L.A.K, L.G.N. ve A.H.K. olduğu ve tarafından arandığı tespit edildi.

    Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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