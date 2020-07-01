Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 2020 Kurban Bayramı için sayılı gün kala vatandaşlar da Kurban Bayramı tatili ve sokağa çıkma yasağı hakkında araştırma yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler 2020 takviminde yer alan bilgilere göre bayram 31 Temmuz 2020 Cuma günü başlayacak. Bayram 1 Ağustos 2020 Cumartesi, 2 Ağustos 2020 Pazar ve 3 Ağustos 2020 Pazartesi günleri devam edecek. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar!

KURBAN BAYRAMI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda bir kısıtlılık olması gibi bir durum gündeme gelmedi. Kurban Bayramı'nda kısıtlama olup olmayacağını şimdiden söylemem zor. Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi bir kısıtlama olmayacağını düşünüyorum. Önemli olan önümüzdeki haftalarda pandeminin seyrini görmemiz olacak. Belirleyici olan bu olacak.