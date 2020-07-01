Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 2020 Kurban Bayramı için sayılı gün kala vatandaşlar da Kurban Bayramı tatili ve sokağa çıkma yasağı hakkında araştırma yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler 2020 takviminde yer alan bilgilere göre bayram 31 Temmuz 2020 Cuma günü başlayacak. Bayram 1 Ağustos 2020 Cumartesi, 2 Ağustos 2020 Pazar ve 3 Ağustos 2020 Pazartesi günleri devam edecek. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar!
KURBAN BAYRAMI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda bir kısıtlılık olması gibi bir durum gündeme gelmedi. Kurban Bayramı'nda kısıtlama olup olmayacağını şimdiden söylemem zor. Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi bir kısıtlama olmayacağını düşünüyorum. Önemli olan önümüzdeki haftalarda pandeminin seyrini görmemiz olacak. Belirleyici olan bu olacak.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Bayramın Cuma günü başlayacak ve Pazartesi bitecek olması nedeniyle şu an için 4 günlük tatil görülüyor. Tatilin 9 gün olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılmadığı takdirde yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz.
Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi
KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 takvimine göre 30 Temmuz'da Kurban Bayramı başlıyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bazı illerimizde kurban pazar alanları kurulmaya başlandı. Kurban kesme ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatlarını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yurt içi kurban vekaletinin 975 lira, yurt dışı kurban vekaletinin 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.