İdlib'de sıcak saatler! Türk ve Rus birlikleri...

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 19'uncu Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiğini duyurdu.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TR-RF mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 19'uncu Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir" denildi.

TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 19'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir. pic.twitter.com/yuSpam5Xda — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 1, 2020