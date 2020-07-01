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    • 01.07.2020 13:06
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    'de sıcak saatler! Türk ve Rus birlikleri...

    Son dakika haberine göre (MSB) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 'de kara ve hava unsurlarının katılımıyla 19'uncu Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiğini duyurdu.

    İdlib'de sıcak saatler! Türk ve Rus birlikleri...

    , 'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 19'uncu Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiğini duyurdu.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TR-RF mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 19'uncu Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir" denildi.

    Haberler Güncel İdlib'de sıcak saatler! Türk ve Rus birlikleri...
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