





UMUT SÖZÜ

Bilim insanları, Coronavirüs salgınına çare aradı. Oxford Üniversitesi'nden uzmanlar, deksametazon isimli ilacın virüse bağlı ölüm riskini azalttığını açıkladı. ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, söz konusu ilaçla ilgili açıklama yaptı. "İlaç ucuz, o yüzden tüm dünyada rahatlıkla kullanılabilir. Ben de bu önemli gelişmeyi sizle paylaşmaktan dolayı çok mutluyum. COVID-19 tedavisi için tüm ülkeler yoğun bir şekilde çalışıyor. Lütfen siz de maske takın ve sosyal mesafeye dikkat edin" ifadesini kullandı.



DSÖ: EN KÖTÜSÜ GELMEDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, tedirgin eden açıklamayı yaptı. COVİD-19 salgınında dünyanın en kötüsünü henüz görmediğini vurguladı.