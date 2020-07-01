Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, dün Ortaköy Sahili'nden İstanbul Boğazı'na daldı. Yüzlerce pet şişe maske ve eldiven çıkarttı.
BİR DÜNYA ALARM
COVİD-19, dünyayı sardı. Dünya, ölümcül virüse karşı diken üstündeyken Çin'den gelen bir haber, panik yarattı. Uzmanlar, yeni bir domuz gribi türünün keşfedildiğini açıkladı. G4 EA H1N1 adı verilen virüsün, dünya çapında bir salgın riski taşıdığı vurgulandı. Prof. Dr. Kin- Chow Chang, bu virüsün, diğer H1N1 türünden 10 kat daha tehlikeli olduğunu vurguladı.
UMUT SÖZÜ
Bilim insanları, Coronavirüs salgınına çare aradı. Oxford Üniversitesi'nden uzmanlar, deksametazon isimli ilacın virüse bağlı ölüm riskini azalttığını açıkladı. ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, söz konusu ilaçla ilgili açıklama yaptı. "İlaç ucuz, o yüzden tüm dünyada rahatlıkla kullanılabilir. Ben de bu önemli gelişmeyi sizle paylaşmaktan dolayı çok mutluyum. COVID-19 tedavisi için tüm ülkeler yoğun bir şekilde çalışıyor. Lütfen siz de maske takın ve sosyal mesafeye dikkat edin" ifadesini kullandı.
DSÖ: EN KÖTÜSÜ GELMEDİ
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, tedirgin eden açıklamayı yaptı. COVİD-19 salgınında dünyanın en kötüsünü henüz görmediğini vurguladı.
KOCAMAN UYARI
İstanbul'da önceki gün asker eğlencesi yapan gençler sosyal mesafeyi aştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uyardı: "Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?"
ÖRNEK BERBER
Bugünden itibaren berber, terzi, manav ve marketlerde doktor ve hemşire bulunması zorunda hale geldi. İstanbul Avcılar'da Corona nedeniyle dükkanında erkek hemşire çalıştıran berber Öztürk Karahan, "Uygulamadan memnunum" dedi.
ŞİLE BÜLBÜLÜM ŞİLE!
VATANDAŞLAR, sıcaktan bunaldı. Dün, İstanbul Şile'deki Ayazma Plajı'na aktı. Adeta hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı.
FAKİR PRENS
Prens Harry, Kraliyet Ailesi'nden ayrıldı. Eşi Meghan Markle ile ABD'de yaşamaya başladı. Ancak umduğunu bulamadı. Babası Prens Charles'ın salgın nedeniyle Kraliyet gelirleri de azalınca, Harry parasız kaldı. Bunalıma girdiği iddiası ortaya atıldı.
KOCA'DAN TEDBİR UYARISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 1293 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 16 kişi hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 199 bin 906, can kaybının ise 5 bin 131 olduğunu bildirdi. Koca, "Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz" dedi.