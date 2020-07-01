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    • 01.07.2020 19:23
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    dizisi gerçek oldu! Fen Bilgisi öğretmeni gözaltına alındı

    Yayınlandığı dönemde büyük ses getiren dizisi gerçek oldu. ’nın ilçesinde narkotik ekiplerinin uzun süredir takibinde olan fen bilgisi öğretmeni satarken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu madde satan öğretmen akıllara Breaking Bad dizisini getirdi.

    Breaking Bad gerçek oldu! Öğretmen gözaltına alındı

    İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliğine bağlı ekipler, fen bilgisi öğretmeni olduğu öğrenilen S.Z.B.'nin (34) ticareti yaptığı ihbarını değerlendirerek şahsı takibe aldı. Ekipler, Tepe Mahallesi kapalı çarşı mevkiinde S.Z.B.'yi uyuşturucu madde ticareti yaparken suçüstü yakaladı.

    Şahsın üzerinde bir miktar metamfetamin ve sentetik uyuşturucu maddesi bulundu. Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Öte yandan, S.Z.B.'nin daha önce özel bir okulda fen bilgisi öğretmenliği yaptığı fakat olumsuz davranışları ve kötü alışkanlıklarının tespit edilmesi nedeniyle işine son verildiği öğrenildi.

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