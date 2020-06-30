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    • 30.06.2020 16:44
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    'ten başvuru süresiyle ilgili açıklama

    Yükseköğretim Kurulu (), devlet üniversitelerinde 22 tematik alanda verilecek olan için 1 Temmuz'da sona ermesi planlanan başvuru süresinin 3 Temmuz'a kadar uzatıldığını açıkladı.

    YÖK açıkladı! O süre uzatıldı

    Yükseköğretim Kurulu (), yurt içindeki devlet üniversitelerinde 22 tematik alanda verilecek için 1 Temmuz'da sona ermesi planlanan başvuru süresini 3 Temmuz mesai bitimine kadar uzattı.

    YÖK'ün internet sitesinde "YÖK Doktora Bursu Pandemi Dönemi Özel Çağrısı"na ilişkin açıklama yapıldı.

    Açıklamada, "Üniversitelerimiz ve aday öğrencilerden gelen talep üzerine '100/2000 YÖK Doktora Bursu Pandemi Dönemi Özel Çağrısı' 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemi başvuruları, 3 Temmuz Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldı." ifadelerine yer verildi.

    Devlet yükseköğretim kurumları için 17 Haziran'da başlayan başvuru sürecinin 1 Temmuz'da sona ereceği duyurulmuştu.

    Üniversiteler, "https://yoksis.yok.gov.tr/burslar" adresinden başvuru yapabilecek.

    Haberler Güncel YÖK'ten doktora bursu başvuru süresiyle ilgili açıklama
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