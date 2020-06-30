Su kesintisi olan bölgeler hangileri? 30 Haziran İSKİ İstanbul su kesintisi!

Günlük hayatta en çok ihtiyaç duyulan sular kesilebiliyor. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un bazı bölgeleri 30 Haziran Salı günü su kesintisi yaşayacak. Peki İstanbul hangi ilçelerinde su kesintisi var, sular ne zaman gelecek? İSKİ 30 Haziran İstanbul su kesintisi saatlerini duyurdu, vatandaşlar haberimizdeki listeyi inceleyerek programlarını yapabilir.