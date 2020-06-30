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    • 30.06.2020 12:27
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    ? 30 Haziran İSKİ İstanbul !

    En önemli ihtiyaçlardan biri olan su bazen çalışmalar nedeniyle bir süreliğine verilemiyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) 30 Haziran Salı günü İstanbul’da yaşanacağını duyurmasının ardından hangi bölgelerde kesinti yaşanacağı merak edilerek araştırılmaya başlandı. ? Sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. İşte bilgileri…

    Su kesintisi olan bölgeler hangileri? 30 Haziran İSKİ İstanbul su kesintisi!

    Günlük hayatta en çok ihtiyaç duyulan sular kesilebiliyor. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un bazı bölgeleri 30 Haziran Salı günü su kesintisi yaşayacak. Peki İstanbul hangi ilçelerinde su kesintisi var, sular ne zaman gelecek? İSKİ 30 Haziran İstanbul su kesintisi saatlerini duyurdu, vatandaşlar haberimizdeki listeyi inceleyerek programlarını yapabilir.

    SULAR NE ZAMAN GELECEK?

    İstanbul'da su kesintisi yaşanan çeşitli noktalara ve suyun geleceği saate aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

    İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    Arıza Kesinti
    İlçe : Arnavutköy
    Etkilenen Mahalleler : Tayakadın Mah
    Açıklama : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 30.06.2020 10:24
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Arıza Kesintiİlçe : Başakşehir
    Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
    Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 30.06.2020 09:56
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    Arıza Kesinti
    İlçe : Kartal
    Etkilenen Mahalleler : Kordonboyu Mah
    Açıklama : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 30.06.2020 08:51
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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