Su kesintisi olan bölgeler hangileri? 30 Haziran İSKİ İstanbul su kesintisi!

Günlük hayatta en çok ihtiyaç duyulan sular kesilebiliyor. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un bazı bölgeleri 30 Haziran Salı günü su kesintisi yaşayacak. Peki İstanbul hangi ilçelerinde su kesintisi var, sular ne zaman gelecek? İSKİ 30 Haziran İstanbul su kesintisi saatlerini duyurdu, vatandaşlar haberimizdeki listeyi inceleyerek programlarını yapabilir.
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul'da su kesintisi yaşanan çeşitli noktalara ve suyun geleceği saate aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Tayakadın Mah
Açıklama : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.06.2020 10:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesintiİlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.06.2020 09:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Kordonboyu Mah
Açıklama : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.06.2020 08:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.6.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.