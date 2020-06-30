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    • 01.07.2020 05:41
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    Son dakika: Başkan imzaladı! Atama kararları 'de yayımlandı...

    Dışişleri, Kültür ve ile ve ilişkin atama kararları 'de yer aldı. Göksu atandı.

    Atama kararları Resmi Gazete'de

    Dışişleri, Kültür ve ile ve ilişkin atama kararları 'de yayımlandı.

    Türkiye Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Göksü atandı.

    açık bulunan Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürlüğüne Yasin Ekrem Serim, Protokol Genel Müdürlüğüne Ahmet Başar Şen, İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Selçuk Ünal, Başkanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğüne Başak Türkoğlu, Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğüne getirildi.

    Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, Müfettiş Kutluhan İçöz, Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne İsmail Üzmez atandı.

    Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım ve Orman Müdürü Kerim Mete görevden alındı. Bakanlıkta açık bulunan İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Orhan Özçalık ile Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Cemal Çalık'ın ataması gerçekleştirildi.

    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı...
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