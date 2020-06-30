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    • 30.06.2020 13:56
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    Son dakika: 'de görev değişikliği! Alpay Özalan ve ...

    Türkiye Büyük Millet Meclisi () yönetiminde, idare amirliği görevlerinde değişikliğe gidildi. ile Gaziantep Milletvekili , yeni TBMM idare amirleri oldu.

    'de Grubu, yeni yönetimin belirlenmesi için Genel Başkan Vekili başkanlığında, basına kapalı olarak toplandı. Toplantıda grup başkanı, grup başkan vekilleri, idare amirleri ve komisyon başkanları seçimi yapıldı. AK Parti Grup Başkanı , grup başkan vekilleri Mehmet Muş, Özlem Zengin, Cahit Özkan, ve Emin Akbaşoğlu ile gelecek yasama yılında da devam kararı alındı. Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç de görevine devam edecek.



    AK Parti TBMM İdare Amirliği'nde ise değişikliğe gidildi. Mevcut idare amirleri Ankara Milletvekili Orhan Yeğin ile Hasan Turan'dan boşalan koltuğa ve Gaziantep Milletvekili getirildi. Böylece 27'nci dönem 4'üncü yasama yılı için görev alacak AK Parti TBMM yönetimi belirlenmiş oldu.

    Haberler Güncel Son dakika: AK Parti'de görev değişikliği! Alpay Özalan ve Ali Şahin...
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