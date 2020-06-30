Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Coronavirüs'ü 5 yıl önce tahmin etti. Her açıklamasıyla "Bill, virüsü biliyordu" dedirtti. Son olarak CNN'e röportaj verdi. Dünyayı resmen tehdit etti! "Sonbaharda salgın çok daha kötüleşecek" dedi.
İLAÇ GİBİ HABER
Coronavirüs salgını, dünyayı esir aldı. Bilim insanları, ölümcül virüse çare bulabilmek için kolları sıvadı. Salgının başladığı Çin'de Wuhan Üniversitesi Renmin Hastanesi'ndeki araştırma ise milyarlarca insana umut aşıladı. Kolesterol düşürücü statin ilaçlarının COVİD-19 hastalarında ölüm oranını azalttığı ortaya çıktı. Araştırmaya göre statin ilaçların bağışıklık hücrelerini iyileştireceği, iltihabı azaltacağı ve akciğer hasarını onaracağı vurgulandı.
DÜNYAYA ÖRNEK
Türkiye, Coronavirüs ile mücadelede destan yazdı. Fransız kanalı 'France 24' Türk sağlık sisteminin bu başarısına hayran kaldı. Önceki gün çekim yaptığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni 'COVİD-19 ile mücadelenin sembolü' olarak tanıttı. İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, açıklamasında "Dünyanın her yerinden hastalar Cerrahpaşa International sitesi üzerinden doktorlarımıza ulaşacak" ifadesini kullandı.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, daha önce BBC Türkçe, CNN International ve DW'ye haber olmuştu.
YENDİK SENİ CORONA
COVİD-19'a yakalananlardan biri de İstanbul'da acil serviste görevli Dr. Fatih Cırıl'dı. Hastalık yüzünden 10 günde 7-8 kilo veren genç doktor, herkesi uyardı: Akciğer tomografi görüntüleri moralimi çok bozdu çünkü iyi görünmüyordu. İkinci ilaç tedavisiyle düzeldim. 'Nasıl olsa genciz, atlatırız' demeyin.
İstanbul Esenyurt'ta dün bir minibüsten 14 yerine 37 yolcu çıktı! Sosyal mesafenin olmadığı minibüsün şoförüne ceza yazıldı.
BAĞIŞIKLIK KAZANMADIK
Sağlık Bakanlığı Coronavirüs'e karşı toplumsal bağışıklığın tespit edilmesi için antikor testlerine başladı. 81 ilde 153 bin kişiye uygulanacak antikor testinden 118 bini yapıldı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'de bağışıklık kazanma durumunun binde 8 olduğunu açıkladı. "Yani binde 8 kişi hastalığı geçirmiş, gerisi duyarlı, yani hastalanabilir. Onun için dikkatli olmak lazım" uyarısı yaptı.
CORONA TÜNELİ!
İstanbul'da asker uğurlamak için bir araya gelen vatandaşlar, Kâğıthane Tüneli'ni otomobilleri ile kapatarak halay çekti.
Sosyal mesafe kuralını da hiçe sayan grup, görüntülendiklerini fark edince araçlarına binip kaçtı.
TEDBİRLERDE DİKKATLİ DEĞİLİZ
SAĞLIK Bakanlığı dün bin 374 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 18 kişinin vefat ettiğini, toplam can kaybı 5 bin 115'e yükseldiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz" dedi.