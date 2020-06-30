



BAĞIŞIKLIK KAZANMADIK

Sağlık Bakanlığı Coronavirüs'e karşı toplumsal bağışıklığın tespit edilmesi için antikor testlerine başladı. 81 ilde 153 bin kişiye uygulanacak antikor testinden 118 bini yapıldı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'de bağışıklık kazanma durumunun binde 8 olduğunu açıkladı. "Yani binde 8 kişi hastalığı geçirmiş, gerisi duyarlı, yani hastalanabilir. Onun için dikkatli olmak lazım" uyarısı yaptı.