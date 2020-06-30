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    • 30.06.2020 10:07
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    'de u: 6 zanlı tutuklandı

    ilçesinde düzenlenen unda gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı. Çeteciler yüksek faizle para verip tehditle senet imzalatıyorlardı.

    Tefecilik operasyonu

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilere yüksek faizle para verip tehditle senet imzalatarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Araştırmada, 72 kişiye yüksek faizle para verdikleri tespit edilen A.K, M.K, Ç.A, B.U, S.T, M.Ç. ve E.A. gözaltına alındı.

    Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 101 senet, hesap takip defteri ve 3 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

    Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Adresinde bulunamayan O.Y'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

    Haberler Güncel İzmir'de tefecilik operasyonu: 6 zanlı tutuklandı
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