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    • 30.06.2020 18:17
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    Bakan Albayrak ve ailesini hedef alan saldırılara İletişim Başkanı 'dan tepki: Örgütlü ahlaksızlık

    Son dakika haberine göre, İletişim Başkanı hesabı Twitter üzerinen Hazine ve Maliye Bakanı ve eşi Esra Albayrak'a yönelik çirkin saldırılara tepki gösterdi. Altun yaptığı açıklamada, "Bu tavrı esefle kınıyor, şiddetle lanetliyorum. Bu örgütlü ahlaksızlığa karşı tepkisiz kalanların riyakarlığını da görmezden gelemeyiz." ifadelerine yer verdi.

    Örgütlü ahlaksızlık

    İletişim Başkanı hesabı Twitter üzerinen Hazine ve Maliye Bakanı ve eşi Esra Albayrak'a yönelik çirkin saldırılara tepki gösterdi.


    İşte İletişim Başkanı Altun'un o açıklamaları;
    Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ı ve eşi Esra Albayrak Hanımefendi'yi dün gece dünyaya gelen yeni yavruları vesilesiyle tebrik ediyorum. Hamza Salih'in ailesi, vatanı ve milleti için hayırlı bir evlat olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum.


    Bu güzel haber karşısında bile, insanlıktan nasibini almamış bir güruh, anneliğin kutsiyetini ve çocukluğun masumiyetini hiçe sayarak organize bir saldırı ve hakaret furyası başlattı. Bu tavrı esefle kınıyor, şiddetle lanetliyorum.



    Vicdan ve ahlaktan yoksun bu arsızlığın manevi, kültürel ve toplumsal değerlerimiz içerisinde asla yeri yoktur. Bu örgütlü ahlaksızlığa karşı tepkisiz kalanların riyakarlığını da görmezden gelemeyiz.

    İkiyüzlülüğü ve ahlaksızlığı zihniyetlerinin bir parçası haline getirenlere karşı biz hakikatin ve ahlakın tarafı olmayı sürdüreceğiz. Kimse hakarete uğramasın, kimsenin izzeti hedef alınmasın diye daha çok mücadele edeceğiz.


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