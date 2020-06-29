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    • 30.06.2020 05:27
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    Son dakika: 13 üniversite bünyesinde yeni fakülte ve enstitü kuruldu

    Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı enstitü, fakülte ve yüksekokul kurulması, kapatılması, birleştirilmesi ile adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

    Yeni fakülteler ve enstitüler kuruldu

    Başkan imzasıyla yayımlanan karara göre, ve Teknoloji Üniversitesine bağlı , Ankara Üniversitesine bağlı Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, bağlı Gerede Fakültesi, İstanbul bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, bağlı Ereğli Ziraat Fakültesi ile bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kuruldu.

    ne bağlı , Yozgat Bozok Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Marmara Üniversitesine bağlı Mimarlık ve Tasarım Üniversitesi, Üniversitesine bağlı İzmir, Trabzon, Bursa Tıp fakülteleri ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı tıp fakültesinin kurulması kararlaştırıldı.

    KAPATILAN ENSTİTÜ, FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR
    Söz konusu karar kapsamında Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı Fen Bilimleri, ile Bilişim enstitüleri, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, İstanbul Okan Üniversitesine bağlı Fen ve Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler enstitüleri kapatıldı.

    Kırklareli Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Malatya Turgut Özal Üniversitesine bağlı Su Ürünleri Fakültesi, Necmettin Erbakan Üniversitesine bağlı Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine bağlı Eğitim, Fen ve Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler enstitüleri, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlı Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Kadir Has Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesinin kapatılması kararlaştırıldı.

    3 ÜNİVERSİTENİN FAKÜLTE ADI DEĞİŞTİRİLDİ
    Kararla ayrıca, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Mühendislik ile Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık fakülteleri, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi adıyla birleştirildi.

    Bolu Abant İzzet Baysal, Recep Tayyip Erdoğan ile Uşak üniversitelerinin rektörlüklerine bağlı Ziraat ve Doğa Bilimleri fakültelerinin adları, Ziraat Fakültesi olarak değiştirildi.

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