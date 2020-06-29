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    • 29.06.2020 07:23
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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'tan 'li 'ye kapak gibi cevap

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı , 'li 'nin "'den önce yol yoktu, buzdolabı yoktu, mağarada yaşar, ağaç kovuğunda saklardık yiyeceklerimizi. Taş devrindeydik, kadının adı yoktu" sözlerin Twitter hesabından cevap verdi. Varank'ın İnce'nin tweetini alıntılayarak yaptığı paylaşımda "AK Parti'den önce "bu" Muharrem İnce de yoktu galiba..Teşekkürler AK Parti" cevabı sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı , 'li 'ye twitter hesabından olay bir gönderme yaptı.

    İNCE'NİN SÖZLERİNE "İNCE" CEVAP
    Mustafa Varank, İnce'nin "Ak Parti'den önce yol yoktu, buzdolabı yoktu, mağarada yaşar, ağaç kovuğunda saklardık yiyeceklerimizi. Taş devrindeydik, kadının adı yoktu." sözlerini alıntıladı ve bir video paylaştı.

    Muharrem İnce'nin yaptığı konuşmaların yer aldığı bir video paylaşan Varank, İnce için de "AK Parti'den önce "bu" Muharrem İnce de yoktu galiba..Teşekkürler AK Parti." sözlerini paylaştı.

    Haberler Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan CHP'li Muharrem İnce'ye kapak gibi cevap
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