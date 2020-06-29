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    • 29.06.2020 Gazete
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    Prof. Dr. 'ın rahim nakli tedavisi tıp dünyasını heyecanlandırdı

    Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Prof. Dr. , rahim nakli ile 'i anne yaptı. 10 yıllık mücadele sonucu dünyaya gelen ve Ömer Özkan adını verilen bebek, tıp dünyasını heyecanlandırdı.

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    Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Prof. Dr. , rahim nakli ile Derya Sert'i anne yaptı. 10 yıllık mücadele sonucu dünyaya gelen ve Ömer Özkan adını verilen bebek, tıp dünyasını heyecanlandırdı. Özkan'ın eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan de rahim nakli için sadece yurt içinden değil, yurt dışından da talepler geldiğini açıkladı. Rahim naklinin ardından bebeğin dünyaya gelmesinin birçok kadına umut olduğunu vurgulayan Özkan, "Taşıyıcı anne her ülkede yasal değil ve etik yönden birçok sıkıntısı var. Tek yöntem rahim nakli kalıyor. Bu ameliyat anne olmak isteyenlerin umutlarını artırdı" dedi.



    Özkan çifti, rahim nakliyle çocuk sahibi olmak isteyen kadınları heyecanlandırdı.





    , 4 Haziran'da dünyaya gelen oğluna Ömer Özkan ismini verdi.

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