Dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden olan Kapalıçarşı kapılarını açtı. Bir ay bile geçmeden, skandal bir tahliye yaşandı. Kiracı döviz bürosu, dükkanın içine izinsiz kaçak kat yaptı ve 2 tonluk dev bir kasa koydu. Bunun öğrenen mülk sahibi, kiracısını savcılığa ve Anıtlar Yüksek Kurulu'na şikayet etti. Mahkemeden dükkandaki kaçak katın yıkımı için tahliye kararı çıktı.
2 tonluk kasa, Kapalıçarşı'nın çatısının yükünü taşıyan kolona bağlandı. Tam bir saat süren çelik kasayı çıkarma işlemi sırasında, yürekler ağza geldi. Kapalıçarşı esnafı, "Tarihi kolan yıkılsa, bütün Kapalıçarşı'nın tavanı yıkılabilirdi. Böyle tahliye mi olur" dedi.
2 tonluk kasa, Kapalıçarşı'nın çatısının yükünü taşıyan kolona bağlandı. Tam bir saat süren çelik kasayı çıkarma işlemi sırasında, yürekler ağza geldi. Kapalıçarşı esnafı, "Tarihi kolan yıkılsa, bütün Kapalıçarşı'nın tavanı yıkılabilirdi. Böyle tahliye mi olur" dedi.