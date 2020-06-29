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    • 29.06.2020 Gazete
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    ’da kiracı bürosu, dükkana kaçak kat yaptı! Çökme korkusu yaşandı...

    İstabul ’da kiracı bürosu, dükkanın içine kaçak kat yaptı. Tahliye kararı çıktı. 2 tonluk kasa kolonlara bağlandı. Çökme korkusu yaşandı...

    Açık skandal!
    Dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden olan kapılarını açtı. Bir ay bile geçmeden, skandal bir tahliye yaşandı. Kiracı bürosu, dükkanın içine izinsiz kaçak kat yaptı ve 2 tonluk dev bir kasa koydu. Bunun öğrenen mülk sahibi, kiracısını savcılığa ve Anıtlar Yüksek Kurulu'na şikayet etti. Mahkemeden dükkandaki kaçak katın yıkımı için tahliye kararı çıktı.



    2 tonluk kasa, Kapalıçarşı'nın çatısının yükünü taşıyan kolona bağlandı. Tam bir saat süren çelik kasayı çıkarma işlemi sırasında, yürekler ağza geldi. Kapalıçarşı esnafı, "Tarihi kolan yıkılsa, bütün Kapalıçarşı'nın tavanı yıkılabilirdi. Böyle tahliye mi olur" dedi.

    Haberler Güncel Kapalıçarşı’da kiracı döviz bürosu, dükkana kaçak kat yaptı! Çökme korkusu yaşandı...
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