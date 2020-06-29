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    • 29.06.2020 12:35
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    'te sanığı eski askere hapis

    Son dakika haberleri... 'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik davada yargılanan eski askere 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

    FETÖ sanığı eski askere hapis

    2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet A. ile avukatı, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Adliyesinden bağlandı.

    Sanık, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.

    Duruşma savcısı, sanığın mahrem imamlarla ankesörlü hatla iletişim kurduğunu ve örgüt toplantılarına katıldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

    Mahkeme heyeti sanık Mehmet A'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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