İzmir'in kara lekesi olan "Çevik Bir Meydanı"nın isminin "Ömer Halisdemir Meydanı" yapılması teklifini "ceza kesinleşmeden değiştirmeyiz" diyerek reddeden İzmir Büyükşehir Belediyesi, istinaf mahkemesinin müebbet hapis cezasını onaylamasına rağmen adım atmıyor.

Farklı bayrak ve farklı para hayali kuran Tunç Soyer'in başkanlığını yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin darbeci sevdası sürüyor. 28 Şubat cuntasının kritik isimlerinden dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emk. Orgeneral Org. Çevik Bir'in isminin verildiği Buca'daki "Çevik Bir Meydanı"nın isminin "Ömer Halisdemir Meydanı" olması için verilen teklifi, "Şahıs kesin hüküm giymemişse ismini kaldırmayız" diyerek reddeden İzmir BŞB, darbeci Bir'in cezasının istinaf mahkemesinde de onanmasına rağmen isim değişikliğiyle ilgili adım atmıyor.

DARBECİNİN ADINI KALDIRMAMAK İÇİN DİRENİYOR

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi'nin 28 Şubat davasında Çevik Bir'in de aralarında olduğu 18 darbeciye verilen müebbet hapis cezasını hukuka uygun bularak onaylaması ile hiçbir bahanesi kalmayan İzmir Belediyesi, şehrin en kalabalık ilçesi Buca'daki meydanın ismi kaldırmamak için direniyor.

KORUMA ÇABASI

Adaleti Savunanlar Derneği'nin (ASDER) 15 Temmuz darbe kalkışmasının ardından verdiği isim değişikliği teklifini reddeden CHP'li İzmir Belediyesi'nin Çevik Bir ısrarına tepki gösteren ASDER Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emk. Albay Mustafa Hacımustafaoğulları, "Bizler hiçbir darbecinin isminin meydan, mahalle, cadde, sokak, stadyum gibi yerlerde bulunmasını istemiyoruz. Darbe ve darbecilere çağrışım yapan isimlerin tamamının belediyeler üzerinden kaldırılmasını talep ediyoruz. Bu yönde verdiğimiz birçok teklif olumlu karşılanırken, bazı belediyeler ise maalesef buna başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere karşı olumsuz tepki verdiler. Darbeci Çevik Bir'in ismini meydana veren İzmir Belediyesi, bu ismi korumaya çalışıyor" dedi.

DARBECİ ZİHNİYETİ İSTİYORLAR

Hacımustafaoğulları, "Bu durum, Türkiye'deki darbeci zihniyetin devam etmesini isteyen kişilerin hâlâ var olduğunun işaretidir. Türkiye'nin yerli ve milli duruşuyla alakası olmayan kişi ve kuruluşların tutumudur bu. Farklı bayrak, farklı para konularını bile dile getiren zihniyet var karşımızda" ifadelerini kullandı.

İzmir Belediyesi'nin Çevik Bir ayıbını temizlemeye davet eden Hacımustafaoğulları, şöyle konuştu: "28 Şubat davası istinaf mahkemesinde sonuçlandı. Son olarak Yargıtay'da da temyiz aşaması da var. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi, istinaf mahkemesinin Çevik Bir'le ilgili müebbet cezasını onama kararı üzerine mutlaka bir adım atmalı ve bu ayıbı temizlemelidir. ASDER olarak bu konunun takipçisi olacağız."

ÖMER HALİSDEMİR'E HAYIR DEDİLER!

Buca'daki meydana 28 Şubat darbesinin önderlerinden Org. Çevik Bir'in ismiyle anılmasından rahatsızlık duyan İzmirliler'i temsilen Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) isim değişikliği için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçe vermişti. ASDER, 2 Ağustos 2016 tarihindeki teklifinde meydanın isminin "15 Temmuz Demokrasi Meydanı" olması yönünde görüş bildirdi. 30 Ekim 2016 tarihinde ise Abdülhamit Sağcan isimli vatandaş, söz konusu alana "Ömer Halisdemir Meydanı" ismi verilmesi için başvuruda bulundu. Talepleri 13 Ocak 2017'de gündemine alan İzmir Belediye Meclisi, CHP'li üyelerin oylarıyla isim değişikliği teklifi reddederek "Ömer Halisdemir'e hayır" dedi. Belediye kararında, "Bir cadde veya meydana geçmişte adı verilen kişinin ülkenin birliği, bölünmez bütünlüğüne yönelik bir suç işlemiş olması ve bir konuda hüküm giymiş olması istisna olmak üzere oyçokluğu ile uygun bulunmamıştır" ifadelerine yer verildi.