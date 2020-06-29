Bodrum Belediye Başkanı Aras, fahiş fiyatlara noktayı koydu: Oligarklar, krallar, prensler burayı tercih ediyor. Altın tabakta döner yemek istiyor.
Bodrum'da sezon 'tuzlu' başladı. Beachlerde lahmacun 370 liradan, pide ise 185 liradan satıldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, fahiş fiyat tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Bodrum'u tatil döneminde devlet adamı, oligark, kral ve prenslerin tercih ettiğine anlattı. "Onlar altın tabakta döner yemek istiyor. Biz Bodrum'da her şey ucuz olursa para harcayacak turist Mikonos'a, Saint- Tropez'e, İbiza'ya gider. Adam dönere 100 bin TL vermek istiyorsa, versin. Bana ne" ifadesini kullandı.
Ahmet Aras, "Biz turistin cebindeki parayı sonuna kadar almakla mesulüz" dedi.
Bodrum'da sezon 'tuzlu' başladı. Beachlerde lahmacun 370 liradan, pide ise 185 liradan satıldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, fahiş fiyat tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Bodrum'u tatil döneminde devlet adamı, oligark, kral ve prenslerin tercih ettiğine anlattı. "Onlar altın tabakta döner yemek istiyor. Biz Bodrum'da her şey ucuz olursa para harcayacak turist Mikonos'a, Saint- Tropez'e, İbiza'ya gider. Adam dönere 100 bin TL vermek istiyorsa, versin. Bana ne" ifadesini kullandı.
Ahmet Aras, "Biz turistin cebindeki parayı sonuna kadar almakla mesulüz" dedi.