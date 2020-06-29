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    • 29.06.2020 Gazete
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    CHP'li Belediye Başkanı 'tan 370 TL'lik dönere şaşırtan savunma: Her şey ucuz olursa kaçar

    Beachlerde lahmacun ve pide fiyatları cep yaktı! Belediye Başkanı , “Her şey ucuz olursa para harcayacak Mikonos’a, ’ya gider” diye savunma yaptı.

    Altın tabakta döner istiyorlar
    Belediye Başkanı Aras, fahiş fiyatlara noktayı koydu: Oligarklar, krallar, prensler burayı tercih ediyor. Altın tabakta döner yemek istiyor.




    Bodrum'da     sezon 'tuzlu' başladı. Beachlerde lahmacun 370 liradan, pide ise 185 liradan satıldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, fahiş fiyat tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Bodrum'u tatil döneminde devlet adamı, oligark, kral ve prenslerin tercih ettiğine anlattı. "Onlar altın tabakta döner yemek istiyor. Biz Bodrum'da her şey ucuz olursa para harcayacak Mikonos'a, Saint- Tropez'e, 'ya gider. Adam dönere 100 bin TL vermek istiyorsa, versin. Bana ne" ifadesini kullandı.



    , "Biz turistin cebindeki parayı sonuna kadar almakla mesulüz" dedi.
    Haberler Güncel CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'tan 370 TL'lik dönere şaşırtan savunma: Her şey ucuz olursa turist kaçar
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