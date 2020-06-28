Üniversite YKS sınava girecek çocuğa okunacak dua! Kalem duası nasıl okunur anlamı nedir?

YKS sınavı bu hafta sonu gerçekleşirken hem öğrenciler hem de aileler dualar ediyor. Hayalini kurdukları üniversiteye girebilmek için çabalayan milyonlarca kişi emeklerinin karşılığını alabilmek için mücadele veriyor. Sınav duası olarak da bilinen kalem duasının nasıl okunduğu anlamının ne olduğu gündemde en çok sorgulanan bilgiler arasında yer alıyor. YKS sınavına girecek olan çocuğa okunacak dua olan kalem duası ile ilgili tüm bilgileri haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.