İçişleri Bakanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Bakanlık, 18 Haziran'da 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle, YKS'nin halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla belirli saatlerde sokağa çıkmanın kısıtlanacağını açıklamıştı.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde 09.30-18.30 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.









YKS MARATONU SONA ERDİ

Üniversite adayı öğrencilerin bu yılki sınav maratonu son oturumun da yapılasıyla sona erdi. Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi (TYT) ila başlayan maraton, bugün yapılan Alan Yeterlilik Testinin(AYT) ardından yapılan Yabancı Dil Testinin de bitmesiyle sona erdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen ve yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin üniversiteye girebilmek için ter döktüğü sınav maratonu, son oturumun yapılmasıyla sona erdi. Cumartesi günü ilk oturum olan TYT'nin ardından bugün, AYT ve YDT gerçekleşti. Saat 15.45'te başlayan son oturum 17.45'te sona erdi.

40 YAŞINDAN SONRA 2 ÜNİVERSİTE OKUDU

40 yaşından sonra örgün eğitimle üniversite okuduğunu belirten Emine Canyakar, "3'ncü üniversiteyi okumak istiyorum. Yeni bir dil öğrenmek istiyorum. Seviyorum okumayı. Sınav çok zordu. Öncesinde sosyoloji ve mobilya dekorasyon okudum. Çok az İngilizcem ve Arapçam var. Şimdi de Fransızca istiyorum. 40 yaşından sonra örgün öğretimle devam ettim. Şimdi de 50 yaşına giriyorum. 3 tane çocuğum var birbirinden güzel şeyler okuyorlar. Ben de okumak istedim. Yeni bir şey kazanmak her zaman artı. Çocuklarım da çok mutlular bu duruma" dedi.



