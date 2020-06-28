Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 28 Haziran sokağa çıkma yasağından kimler muaf?

81 ilde uygulanan 28 Haziran sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? YKS sınavları saat kaçta başladı, sona erdi mi? Vatandaşlar dışarı çıkabilmek için sokağa çıkma yasağının bitmesini bekliyor aksi durumda para cezası ödemek durumunda kalacak. Corona virüsün yayılma hızını önlemek amacıyla alınan bu karar ülkemizdeki tüm vatandaşların sağlığını korumak için uygulanıyor. Peki sokağa çıkma yasağında kimler muaf tutuldu? Sokağa çıkma cezası ne kadar? İşte merak edilenler...
YKS OTURUMLARI NASIL YAPILDI?
TYT, 27 Haziran 20 20 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.
AYT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.
YDT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
YKS nedeniyle yaşanacak yoğunluğu azaltmak amacıyla Cumartesi ve Pazar günü ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bugünkü sokağa çıkma yasağı saat 09:30'da başladı 18:30'da sona erecek.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN KİMLER MUAF OLACAK?
YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.
LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin (otobüs, minibüs, dolmuş, taksi vs.) gibi şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için Belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak.
Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.
Tatil yerlerinde yaşayanlar ören yerlerine, plajlara girebilecek.
SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR?
Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi gereğince korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlalden ise 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanmaktadır.