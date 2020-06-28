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    • 28.06.2020 12:49
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    : operasyonunda bir şehidimiz var

    'ndan yapılan son dakika açıklamasında " operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan da bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" denildi

    MSB: Pençe Kaplan operasyonunda şehidimiz var

    Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğu bildirildi.

    ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

    BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter hesabından yayımlanan mesajda Bakan Akar şunları kaydetti:
    "Silah arkadaşımız, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 28 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum."

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