YKS sınavı öncesinde gençlerle video konferans yoluyla buluşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, genç beyinlerin merak ettiği sorulara tüm açıklığıyla cevap verdi. Söz konusu video konferans Youtube üzerinden canlı olarak yayınlandı. Ancak CHP ve yandaşı provokatörler, videonun dislike (beğenmeme)'ın beğenmenin önüne geçtiğini iddia ederek "Gençler hükümeti istemiyor" algısı yaratmaya çalıştı. CHP'li Özgür Özel'den Gürsel Tekin'e kadar birçok isim bu durumu kullanarak manipülasyon yapmaya kalktılar. Ancak gerçek çok hızlı bir şekilde ortaya çıktı. Youtube üzerinden bot hesap satın almanın bu kadar kolay olduğu günümüzde operasyon yapmak da kolaylaşıyor.

İŞTE YOUTUBE'U FAKETUBE YAPAN KİRLİ OYUN

Youtube birçok insanın ticari gelir kapısı haline dönüşürken oyunu temiz oynayan insan sayısı da giderek azalıyor. Artık birçok şarkıcı, Youtuber, influencer videolarının rakamları ile oynayabiliyor. Elinizde 50 dolar varsa bu para ile 5 bin izlenmiş bir videonuza milyonlarca görüntüleme alıp kendinizi star gibi hissedebilir ya da beğenmediğiniz videoların linkini siteye ekleyip dislike bombardımanına tutabilirsiniz.

Bütün bu milyonlar, yüz binler gibi sayılara ulaşabilmek için ihtiyacınız olan insan sayısı ise: SIFIR...

Bir bot ve kredi kartı ile dijital dünyada değiştiremeyeceğiniz algı yok.

The New York Times'ın hazırladığı dosyaya göre bu iş ciddi bir pazar haline gelmiş durumda. Martin Vassilev adlı girişimci insanların sayılara olan tutkusunu bir iş modeline dönüştürüp bundan yılda ortalama 200 bin dolar kazanmış.

Vassilev insanların taleplerine göre milyonlarca görüntülenme de satabiliyor. Videolarına yüz binlerce like da atabiliyor. Hoşlarına gitmeyen videolara da istedikleri kadar dislike iki dakika içinde hazır.

Vassilev'in bir parçası olduğu sahte görünüm ekosistemi, YouTube'un güvenilirliğini bir hayli zayıflatıyor. The New York Times da bu sistemi deneyip videolarındaki görüntüleme miktarının inanılmaz artışını paylaşmış:

Vassilev gibi bu işi yapan bir başka şirket de Devumi. Şirket New York Times'ın iddiasına göre milyarlarca bot görüntüleme satarak 3 yılda 1.2 milyon dolar para kazanmış durumda.

Bu bot sahtekarlığı bazı kullanıcılar tarafından o kadar kanıksanmış durumdaki kullanıcılar sanki bir ürün almış gibi siteyi değerlendiriyor 'vaad ettiği' sahte izlenmeye ulaştırdığı için teşekkür edip bot takipçi almak isteyen kişilere yönlendiriyor.

PROVOKASYONU GÖRÜNTÜLENME SAYISINDAN ÇOK OLAN DISLIKE ELE VERDİ

CHP ve yandaşı partilerin sanki "gençler hükümeti beğenmiyor" algısı yaratmaya çalışmasını köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, dikkat çeken bir tespitte bulundu.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısından ilgili bölüm şu şekilde:

YOUTUBE'da yayınlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle buluşmasında "dislike", yani "beğenmeme" kampanyası yapıldı.

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Şöyle bir baktım:

Bir örgütlenme söz konusu...

Muhalif çevreler tarafından gerçekleştirilmiş bir kampanya...

Çünkü görüntülenme sayısından bile fazla "dislike" var.

Bu tür kampanyalar, muhataplarında bir moral bozukluğuna yol açabilir. Çünkü temel amaç, yapılan yayını gölgelemektir.

Ancak ortaya çıkan sonuçlara da bakmak lazım.

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Bu kampanya nedeniyle...

Erdoğan'ın gençlerle buluşma videosu, YouTube trend videoları arasına girdi. Milyonlarca aktif kullanıcının önüne düştü.

Videonun izlenme sayısı 2 milyona yaklaştı.

Bu sayı, Erdoğan'ın 1 yıl önce açılan YouTube kanalı için bir rekor.

Kanalın abone sayısı da birkaç saat içinde 85 binden 125 bine çıktı.