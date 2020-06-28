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    • 28.06.2020 13:39
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    sona erdi! AYT soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

    Üniversiteye girmek isteyen öğrencilerin bir sene boyunca gece gündüz çalıştığı ’nin ikinci oturumu olan sona erdi. AYT’nin tamamlanmasının ardından geriye sadece son oturum olan kaldı. Peki AYT soru ve cevapları ne zaman yayınlanacaka? İşte detaylar…

    AYT soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

    Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı kapsamında ikinci ve üçüncü oturum bugün gerçekleşiyor. Sınava katılan adaylar 'nin AİS sayfası üzerinden sınav giriş belgesi ile hangi merkezlerde sınavlara katılabilecekleri bilgisine ulaşabiliyor.

    Bu kapsamda 2020'nin ikinci oturumu olan saat 10:15'te başladı ve 13:15'te sona erdi.

    YKS AYT SINAV SÜRESİ NE KADARDI?
    İkinci oturum olan AYT'de adaylara 180 dakika süre tanındı. 3 saat süren sınavın tamamlanmasıyla birlikte sorular ve cevaplar için de geri sayım başladı. Sorular ve cevaplar ise ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.

    YDT NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAPILACAK?
    YKS'nin üçüncü ve son oturumu olan Testi ise saat 15:45'te başlayacak. Bu sınavda adaylara 120 dakika süre tanınacak. Yani 15:45'te başlayan sınav 17:45'te tamamlanmış olacak.

    ÖSYM BAŞKANI HALİS AYGÜN'DEN YKS AÇIKLAMASI
    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 27-28 Haziran'da yapılacak YKS ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

    'nin 3 oturumda yapılacağını hatırlatan Prof. Dr. Aygün, adaylara Temel 'nde (TYT) 120 soru için 165 dakika, Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) 160 soru için 180 dakika, Yabancı 'nde () 80 soru için 120 dakika süre verileceğini belirtti.

    Sınav binalarının sınavdan önce detaylı olarak temizleneceği ve dezenfekte edileceğini vurgulayan Prof. Dr. Aygün, "Bina önlerinde yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için sınava en fazla bir yakınınızla geliniz. Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacaktır." uyarısında bulundu

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