



Olay yerine gelen Adana Valisi Süleyman Elban, yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Yangın itfaiye ekiplerinin tahminine göre elektrik kontağından çıkmış. Yangın bir süre sonra fark edildiği için kısa sürede fabrikanın bütün deposunu sarmış. Bu nedenle bütün itfaiye ekipleri, çevre illerden gelen itfaiye ekipleriyle birlikte müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı. Yarım saat içinde de yangını söndüreceğimizi tahmin ediyoruz. Yangında sevindirici olan vardiya olmasına rağmen can kaybının ya da yaralanmanın olmaması" dedi.