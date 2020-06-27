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    • 27.06.2020 11:31
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    Son dakika: açıkladı: 'de 65 pompalı tüfek ile 1 milyon 35 bin liralık tıbbi malzeme ele geçirildi

    Son dakika haberi... Milli , 'de yasa dışı yollarla 'ye sokulmaya çalışılan 65 pompalı tüfek ile piyasa değeri 1 milyon 35 bin TL olan tıbbi malzeme ele geçirildiğini duyurdu. Bakanlık ele geçirilen malzemelerin görüntülerini paylaştı.

    Hakkari'de ele geçirildi!

    Milli , "'de 1 milyon 35 bin liralık tıbbi malzeme ele geçirildi" bilgisini verdi.



    Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Hudut birliklerimiz, sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sürdürüyor" mesajıyla yapılan paylaşımda, "Son olarak Hakkâri hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde yasa dışı yollarla ülkemize sokulmaya çalışılan 65 adet pompalı tüfek ile piyasa değeri 1 milyon 35 bin TL olan tıbbi malzeme ele geçirildi" denildi.


    Haberler Güncel Son dakika: MSB açıkladı: Hakkari'de 65 pompalı tüfek ile 1 milyon 35 bin liralık tıbbi malzeme ele geçirildi
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