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    • 27.06.2020 22:47
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    'ta 'li gençlerden provokatif sınav pankartı!

    'da bazı caddelere provokatif pankart astığı iddiasıyla gözaltına alınan Gençlik Kolları Başkanı E.A. ile CHP gençlik kolları üyesi 3 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

    CHP'li gençlerden provokatif sınav pankartı

    'un ilçesinde bazı caddelere "ÖSYM manipülasyon yapacak kaybettiniz diye, kitapçıkların başından ayrılmayın" yazılı pankartlar asıldı.

    Bu pankartların fotoğrafının "CHP Esenyurt Gençlik Örgütü" isimli/rumuzlu sosyal medya hesabından paylaşılması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışma başlatıldı.

    Güvenlik güçlerince paylaşımları yaptığı tespit edilen Esenyurt Gençlik Kolları Başkanı E.A. ile CHP Gençlik Kolları üyesi 3 kişi, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan gözaltına alındı.

    Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

    Esenyurt Gençlik Örgütü imzalı 5 pankart güvenlik güçlerince toplatıldı.

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