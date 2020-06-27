Başkan Erdoğan'dan Kovid-19'la mücadele mesajı: Dünyaya örnek olduk

BAŞKAN Tayyip Erdoğan, dün video konferansla katıldığı toplantıda gençlerle bir araya geldi. YKS'ye girecek öğrencilere, şu mesajları verdi:
YKS tarihi aylar önce açıklanmıştı. Corona salgını sınav takvimlerini de etkiledi. Sınavın asıl tarihine en yakın zamanda yapılmasının daha doğru olacağı görüşü ortaya çıktı.
BÜYÜYEN, gelişen, kalkınan Türkiye'nin yetişmiş insan ihtiyacı her yıl katlanarak artacaktır. Sizlerden tek isteğim, bütün enerjinizi ve vaktinizi kendinizi daha iyi yetiştirmeye vermenizdir.
ÜLKEMİZDE ilk vakanın tespit edildiği tarihten bugüne kadar Coronavirüs salgınına karşı dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttük.
SINAVDA aman heyecanlanmayın, sakin olun. Sakinlikle inanıyorum ki sizler büyük bir başarıyla bu sınavlardan çıkacaksınız. Rabb'im zihninizi ve bahtınızı açık etsin.
Erdoğan, YKS'ye girecek Diyarbakırlı öğrenci Ozan Ferhat Aktaş ile "Fincanın Etrafı Yeşil" adlı türküyü seslendirdi.