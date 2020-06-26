Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.06.2020 09:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.06.2020 09:19
    ABONE OL

    Son dakika: 'nin ilk yerli gemisi "Fatih" Karadeniz'de başlayacağı sondaj faaliyetleri için 'ndan hareket etti

    Son dakika haberi... 'nin ilk yerli gemisi olan ve 'ndan Karadeniz'e geçebilmesi için direği kısaltılan "Fatih" gemisi, sökülen kulelerinin montajının ardından 'ndan ayrıldı. 229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki Fatih'in limandan ayrılışı nedeniyle sabah saatlerinde düzenlenen törende, mehteran takımı konser verdi.

    Karadeniz'de faaliyetleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'dan uğurlanan 'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih"in, Albayraklar Grubu'na ait 'nda sürdürülen montaj çalışmaları sona erdi.

    229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki Fatih'in limandan ayrılışı nedeniyle sabah saatlerinde düzenlenen törende, mehteran takımı konser verdi.

    Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, törende yaptığı konuşmada, sondaj gemisi Fatih ve personelini Trabzon'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

    Ermiş, Türk milleti için yola çıkan geminin büyük başarılar elde edeceğine inandıklarını, bundan sonraki süreçte de liman olarak her zaman hizmete hazır olduklarını ifade etti.

    Liman çalışanlarının Türk bayrakları eşliğinde uğurladığı Fatih, römorkörler yardımıyla limandan ayrıldı.

    'ndan Karadeniz'e geçebilmesi için direği kısaltılan, 51 bin 283 groston ağırlığındaki gemi, sökülen parçalarının montajı için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtaran" isimli römorkörle İstanbul'dan Trabzon'a getirilmişti.

    6 Haziran'da Trabzon Limanı'na demir atan "Fatih", Trabzon açıklarında bir süre daha bekleyecek. Gemi pervanelerinin denize indirilmesinin ardından tanklara su alımı yapılacağı, bu sürecin de yaklaşık 36 saat süreceği belirtildi.

    Haberler Güncel Son dakika: Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih" Karadeniz'de başlayacağı sondaj faaliyetleri için Trabzon Limanı'ndan hareket etti
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri