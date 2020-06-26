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    • 26.06.2020 10:11
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    Son dakika: 'de biri gri listede olan 3 terörist öldürüldü

    Son dakika haberleri... Ovacık kırsalında, birlikleri ile teröristler arasında çıkan da 1, hava destekli operasyonda 2 terörist olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

    Son dakika haberleri... Ovacık kırsalında, birlikleri ile teröristler arasında çıkan da 1, hava destekli operasyonda 2 terörist olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

    İçişleri Bakanlığı, kırsalında 3 teröristin silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildiğini açıkladı. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 1'inin, 'gri liste'de yer alan 'Argeş' kod adlı Osman İşleyen olduğu bildirildi.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1, gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle gri listede yer alan 'Argeş' kod adlı Osman İşleyen olduğu tespit edildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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