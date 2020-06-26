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    Son dakika: merkezli 7 ilde PKK operasyonu! Eski 'li başkanlar gözaltında

    Son dakika haberleri... 'da aralarında görevden alınan eski 'li belediye başkanlarının da bulunduğu 42 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

    Eski HDP'li başkanlar gözaltında

    Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Demokratik Toplum Kogresi (DTK) adıyla düzenlenen toplantılara katılan ve terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen 64 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı. Diyarbakır merkezli 7 ilde çok sayıda adreste arama yapan ekipler, aralarında 'li meclis üyeleri ve eski belediye başkanlarının da bulunduğu 42 şüpheliyi gözaltına aldı. DTK binaları mühürlenip, tabelaları indirilirken, operasyonun devam ettiği belirtildi.

    Haberler Güncel Son dakika: Diyarbakır merkezli 7 ilde PKK operasyonu! Eski HDP'li başkanlar gözaltında
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