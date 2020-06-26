Merdan Yanardağ kimdir? Merdan Yanardağ kaç yaşında, nereli?

Merdan Yanardağ kimdir, kaç yaşında, nereli? Merdan Yanardağ kimdir sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Bir televizyon programınd söylediği sözlerin ardından Merdan Yanardağ kimdir sorusu gündeme oturdu. TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, canlı yayında, "1908'de Abdülhamid despotizminin -emperyalizmin uşağı aşağılık bir diktatör olan - Mithat Paşa'yı Taif'te boğduran, Osmanlı-Türk aydınlanmasını, modernleşmesini savunan bütün aydınlara zulmeden, Namık Kemallere, Tevfik Fikretlere..." şeklinde skandal ifadelerde bulundu. Yanardağ'ın sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

MERDAN YANARDAĞ KİMDİR?

1959 Sivas, Divriği doğumlu olan Merdan Yanardağ, 12 Eylül Darbesinden sonra tutuklanarak hapis yatmıştır. 1985 yılında Gazetecilik hayatına Günaydın Gazetesinde muhabir olması ile başlayan Merdan Yanardağ, Sabah, Güneş, Gündem, Aydınlık Gazetesinde ve Söz dergisinde çeşitli görevlerde bulunmuştur.

1996 yılında ÖDP'nin kurucuları arasında yer almış, bu partiden 2001 yılında ayrılmıştır. Sol gazetesinde de köşe yazarlığı yapan Merdan Yanardağ, halen CHP'nin sözcülüğünü yapan TELE1'in Genel Yayın Yönetmenidir.

Merdan Yanardağ, 5 Ağustos 2013 yılında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış ve Muğla Ceza Evinde hapis yatmıştır.