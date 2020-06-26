FATİH SULTAN MEHMET PORTRESİNDEKİ İKİNCİ ADAM KİMDİR?

İtalyan ressam Gentile Bellini tarafından çizilen Fatih Sultan Mehmet'in üç ünlü portresinden birisi olan tablo bugün Londra'da açık artırmayla satışa çıkarıldı. Açık artırmada tabloyu alan kurum İBB oldu. Tablo için 770 bin sterlin (6 milyon 500 bin lira) ödeneceği öğrenildi.

Satın alımı Twitter hesabından duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şöyle dedi:

"Londra'da açık artırma ile satılan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın günümüze kadar gelebilmiş üç orijinal portresinden biri olan, İtalyan ressam Gentile Bellini'nin atölyesinden 15. yüzyılda çıktığı tahmin edilen yağlıboya tabloyu İBB olarak satın aldık."

"Sultan 2. Mehmet, mevki sahibi genç ile birlikte" isimli portrenin tarihi 1479 yılına uzanıyor.