Dolandırıcıların yeni yöntemi çileden çıkarıyor! Vatandaştan şikayet yağıyor

Gündemi sıkı takip eden dolandırıcılar, güncel gelişmeler üzerinden insanları korkutarak ve tehdit ederek paralarını çalmaya çalışırken, bir taraftan da farklı yöntemler geliştirmeye devam ediyor. Son aylarda giderek artan yöntemlerden bir tanesi de elektrik ve doğal gaz fatura iadesi adı altında yapılmaya başlandı. Sahte siteler üzerinden resmi kurumların logolarını kullanarak başvuru toplayan dolandırıcılar vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI LOGOSUNU KULLANMAYA BAŞLADILAR

Yeni yöntemde elektrik ve doğal gaz fatura iadesi ibaresini kullanan dolandırıcılar Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı'nın adı ve logosunu kullanmaya başladı. Dolandırıcılar, sosyal medyada gördükleri linklere tıklayan vatandaşlardan 'Lütfen size ait kredi kartı bilgilerini giriniz.' bilgisi göndererek talep oluşturmalarını istiyor. Vatandaşlardan alınan kart bilgileri ile dolandırıcılar vatandaşların kredi kartlarını boşaltıyorlar. Kendilerine para ödeneceğini düşünerek kredi kartı bilgilerini sisteme giren vatandaşlar ise dolandırılıyor.

VATANDAŞTAN ŞİKAYET YAĞIYOR

Bu duruma tepki gösteren birçok vatandaş konuyu sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı. Paylaşımlarda şu ifadeler yer aldı:

"İçişleri Bakanlığı ile iletişime geçmeyi denedim lakin kendilerine bir türlü ulaşmadım. Twitter'da dolandırıcılık işleminin içinde buldum kendimi , İçişleri Bakanlığı'nın ismini kullanıp CK Boğaziçi elektriğe fatura kesiliyor. Ben, kimsenin canı yansın istemediğim için sesimin duyulmasını istedim. Belgeleri de aşağıda sizinle paylaşıyorum . Durum ile ilgili desteğinizi bekliyorum"

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI UYARMIŞTI

İletişim Başkanlığından, kurumun adı kullanılarak, sahte site aracılığıyla "elektrik ve doğal gaz fatura iadesi" adı altında dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı belirtilerek, "Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için aldatıcı yöntemlerle kredi kartı veya kişisel bilgileri isteyen site ve uygulamalara itibar edilmemesi gerekmektedir." uyarısında bulunmuştu.

İletişim Başkanlığının Twitter hesabından, vatandaşlara "dolandırıcılık" uyarısı yapılmıştı.

Son günlerde İletişim Başkanlığı adı ve Cumhurbaşkanlığı logosu kullanılarak sahte bir site aracılığıyla "elektrik ve doğal gaz fatura iadesi" adı altında dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığının gözlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu siteye erişimin engellenmesi, sorumluların adalet önünde hesap vermesiyle ilgili gerekli işlemler gerçekleştirilmiştir. Kurumlarımızın isimleri ve logoları kullanılarak hazırlanan sahtecilik girişimleriyle ilgili vatandaşlarımızı dikkatli olmaya çağırıyoruz. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için aldatıcı yöntemlerle kredi kartı veya kişisel bilgileri isteyen site ve uygulamalara itibar edilmemesi gerekmektedir."

Açıklamada, İletişim Başkanlığının vatandaşlardan hiçbir şekilde kredi kartı bilgilerini talep etmediği, bunun dolandırıcıların milletin devlete güvenini kötüye kullanma girişimi olduğu vurgulandı.