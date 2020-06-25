Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.06.2020 15:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.06.2020 15:22
    ABONE OL

    Son dakika: 'da mensubu 6 terörist yakalandı

    Gelen son dakika haberine göre, Irak'ın vilayetinde terör örgütü 'a yönelik operasyonlarda 6 terörist yakalandı.

    DEAŞ mensubu 6 terörist yakalandı!

    Polis Müdürü Leyt Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihbar üzerine harekete geçen polis güçlerinin, Musul'un doğu yakasında 3 semtteki adreslere eş zamanlı baskın düzenlediğini belirtti.

    Baskınlarda 'lı 6 teröristin yakalandığını söyleyen Ahmed, söz konusu kişiler hakkında terör yasasının 4'üncü maddesine göre daha önceden yakalama kararı bulunduğunu aktardı.

    DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

    DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

    Haberler Güncel Son dakika: Musul'da DEAŞ mensubu 6 terörist yakalandı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri