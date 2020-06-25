Biz Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Elhamdülillah Müslümanız. Bir insan ne için yaşar, Dini için yaşar, namusu işin yaşar, şerefi için yaşar. Böyle bir ülkede Kur'an-ı Kerim'in yırtılarak yerlere saçılması ve buruşturulup çöpe atılması doğru mu? Bu duruma nasıl göz yumacağız. Bu değerimize nasıl sahip çıkacağız. Sabahtan beri gözlerim doldu, uyuyamadım. Polis ekipleriyle birlikte sokak sokak gezerek topladık. Adamlar resmen çöpe atmışlar. Polis ekipleri mobese kamera kayıtlarını inceledi. Ekiplerin şahsı arama çalışmaları devam ediyor. Bunu yapan şahsın bulunarak adalete teslim edilmesi lazım. Yetkililerden bunu yapan şahsın cezasız kalmamasını istiyoruz" diye konuştu.