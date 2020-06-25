Hac paraları iade edilecek mi? 2020 Hac paraları geri verilecek mi?

Hac paraları geri verilecek mi? Hac paraları iade edilecek mi? Hac paralarının ne olacağı kuraya başvuran hacı adayları tarafından sorgulanıyor. 2020 hac paraları hakkında vatandaşlar araştırma yapıyor. Bilindiği üzere Suudi Arabistan bu yıl için aldığı kararla yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

HAC PARALARI İADE EDİLECEK Mİ?

Suudi Arabistan, korona virüs salgını nedeniyle bu yıl yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı da, bu karara ilişkin '2020 yılı hac ücretlerinin iade edileceğini açıkladı.

İslam'ın 5 şartından biri olan hac ibadetini yerine getirebilmek için Türkiye'den 2 milyon 298 bin 800 vatandaş ön kayıt yaptırmıştı. Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 9 Ocak 2020 tarihinde ön kayıt yaptıranlar arasından çekilen kura ile bu yıl hac ibadetini yerine getirecek 83 bin 430 kişinin isimlerinin belirlendiği kaydedildi.