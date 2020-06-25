EBA seminer canlı izle! EBA öğretmen seminerleri nasıl izlenir? EBA öğretmen giriş ekranı!

EBA seminer canlı izle! EBA öğretmen seminerleri nasıl izlenir? EBA öğretmen seminerleri arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. EBA seminerleri izlemek isteyen öğretmenler EBA öğretmen seminerleri nasıl izlenir sorusuna yanıt arıyor. Öğretmenlerin yaz dönemi seminerleri 22 Haziran'da başladı, 30 Haziran'a kadar devam edecek. İlk seminer saat 09:30 ile 10:00 arasında tüm öğretmenler için yapılacak. Seminerler EBA'dan takip edilebilecek.

EBA SEMİNER CANLI İZLE!

Seminerler, Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve yenilenen, güncellenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmelerini sağlamak amacıyla düzenleniyor.

22 Haziran pazartesi günü online seminerler EBA üzerinden merkezi olarak başladı. Her okul Zoom, Teams vb programlar üzerinden kendi toplantılarını gerçekleştirmeye devam edecek.