Başkan Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. İki lider, Türkiye-Ukrayna ilişkileri ve bölgesel meselelerin yanı sıra Covid-19 ile mücadelede işbirliği yapılabilecek konuları ele aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. İki lider, Türkiye-Ukrayna ilişkileri ve bölgesel meselelerin yanı sıra Covid-19 ile mücadelede işbirliği yapılabilecek konuları ele aldı.