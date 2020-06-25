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    • 25.06.2020 Gazete
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    Başkan Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. İki lider, Türkiye-Ukrayna ilişkileri ve bölgesel meselelerin yanı sıra Covid-19 ile mücadelede işbirliği yapılabilecek konuları ele aldı.

    Gündem: Salgında işbirliği
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. İki lider, Türkiye-Ukrayna ilişkileri ve bölgesel meselelerin yanı sıra Covid-19 ile mücadelede işbirliği yapılabilecek konuları ele aldı.
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