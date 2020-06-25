27-28 Haziran Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Corona virüs ile mücadele eden ülkemizde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması 1 Haziran itibariyle kalkmıştı. Uzun zamandır ertelenen sınavların Haziran ayında yapılacak olmasıyla birlikte olası yoğunluğu önlemek ve virüsün yayılma hızını kesmek amacıyla yeniden sokağa çıkma yasağı yapıldı. Bu hafta sonu YKS sınava girecek olanlar hem Cumartesi hem de Pazar oturumlarına katılacak. Peki sınav giriş ve çıkış saatlerinde 27-28 Haziran Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu da sınırlı sokağa çıkma yasağı mı yapılacak? İşte merak edilenler…
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşen Liselere Giriş Sınavı günü, belirlenen saat aralıklarında sokağa çıkma yasağı uygulandı. Önümüzdeki hafta sonu için detaylar ise yeni haftanın başlangıcı ile beraber milyonların gündemine geldi. YKS günü hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri de İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda duyuruldu…
27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
27-28 HAZİRAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İÇİŞLERİ BAŞKANLIĞI GENELGESİ
İçişleri Bakanlığı tarafınca yayımlanan genelgeye göre; 81 ilde uygulanacak olan kısıtlama 27 ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak olup genelge içerisinde yer alan saatler arasında uygulanırken YKS sınavına girecek öğrenci ve veliler kısıtlamadan muaf tutulacak…
İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge şöyle;
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'de tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'de tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'de tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla;
27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.
NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK MI?
YKS sınavlarına girecek adayların T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri;
YKS sınavı öncesine denk gelen 25 Haziran 2020 Perşembe ve 26 Haziran 2020 Cuma günleri saat 20.00'a kadar,
YKS sınavının yapılacağı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında,
YKS sınavının yapılacağı 28 Haziran 2020 Pazar günü 07.00-16.00 saatleri arasında açık bulundurulacak…
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA TOPLU TAŞIMALAR ÇALIŞIYOR MU?
LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin (otobüs, minibüs, dolmuş, taksi vs.) gibi şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için Belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak.
Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.