27-28 Haziran Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Corona virüs ile mücadele eden ülkemizde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması 1 Haziran itibariyle kalkmıştı. Uzun zamandır ertelenen sınavların Haziran ayında yapılacak olmasıyla birlikte olası yoğunluğu önlemek ve virüsün yayılma hızını kesmek amacıyla yeniden sokağa çıkma yasağı yapıldı. Bu hafta sonu YKS sınava girecek olanlar hem Cumartesi hem de Pazar oturumlarına katılacak. Peki sınav giriş ve çıkış saatlerinde 27-28 Haziran Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu da sınırlı sokağa çıkma yasağı mı yapılacak? İşte merak edilenler…