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    • 24.06.2020 11:52
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    : Gözaltına alınan 'li , belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı!

    haberi... 'ın Karakoçan ilçesi Sarıcan belde Belediye Başkanı 'li , 'terör örgütüne üye olmak'tan dün gözaltına alınmasının ardından 'nca geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldı.

    HDP'li Polat görevden uzaklaştırıldı

    Sarıcan Belediye Başkanı 'li , Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, dün 'terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltına alındı. 'nca geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırılan Polat'ın yerine Vali Yardımcı Erkan Kaçmaz, Sarıcan Belde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

    Haberler Güncel Son dakika: Gözaltına alınan HDP'li Bekir Polat, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı!
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